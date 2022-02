La Sampdoria dovrà fare a meno del suo centrocampista Kristoffer Askildsen. Il mediano norvegese, infatti, ieri si è allenato a parte e molto probabilmente non rientrerà nell'elenco dei convocati per la trasferta di Bergamo. L'assenza di Askildsen, però, non riguarderà soltanto la partita con i nerazzurri.



Molto probabilmente infatti il centrocampista classe 2001 dovrà osservare due settimane di stop. La sensazione è che la Samp punti ad impiegare anche tutta la pausa per recuperarlo, salterà sicuramente l'Udinese, e molto probabilmente anche la Juve. Appuntamento quindi alla sfida con il Venezia del successivo 20 marzo.