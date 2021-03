"I malati sono tutti risultati solo vittima di influenza, infatti li ho tutti nuovamente a disposizione. Eravamo preoccupati di una nuova ondata ma non è successo, quindi l'allarme è cessato. La squadra sta bene, stanno recuperando tutti, anche Gabbiadini che potrebbe anche giocare". Parole di Claudio Ranieri, che fa pretattica sulla probabile formazione della Sampdoria in vista della sfida di questa sera con il Cagliari.



Il ballottaggio principale riguarda l'attacco. Le parole del tecnico lasciano aperta una porticina a Gabbiadini, ma il dubbio principale sembra riguardare il calciatore da affiancare a Keita. In partenza potrebbe essere uno tra Quagliarella, recuperato dopo l'affaticamento post derby, e Ramirez, oppure Valerio Verre in caso il mister decidesse per un 4-4-1-1. A centrocampo invece dovrebbe rivedersi Jankto. Prenderà il posto di Damsgaard, convocato dopo la febbre ma dirottato in panchina. A destra Candreva, al centro Silva-Ekdal. Per Thorsby vale lo stesso discorso fatto per Damsgaard, è recuperato ma probabilmente non ancora al meglio.



Altro dubbio al centro della difesa, per quanto riguarda il partner di Colley. Il ballottaggio comprende Tonelli, Yoshida e Ferrari, con il primo in vantaggio ma attenzione alle quotazioni dell'ex Bologna.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Ramirez; Keita. All Ranieri.