Due assenti sicuri per la Sampdoria, impegnata oggi con l'Atalanta, e tanti giocatori non al meglio. Nell'elenco dei convocati blucerchiati non rientrano ovviamente Silva, squalificato, e Torregrossa, che starà fuori un mese. Presente invece Colley, non è al meglio e probabile panchinaro, alla pari di Gabbiadini. La punta però potrebbe entrare a gara in corso, per asssaggiare il terreno di gioco dopo la lunga assenza.



Ranieri va verso il ritorno alla linea a quattro difensori, con Bereszynski a destra e Augello a sinistra. Al centro, di fianco a Yoshida, ballottaggio tra Tonelli e Ferrari. L'ex Bologna è stato impiegato contro la Lazio, al tecnico piace molto e potrebbe vincere il duello. Anche a centrocampo ci sono parecchi dubbi. Sono in tre a giocarsi due maglie sulle corsie, ossia Jankto, Candreva e Damsgaard. Il gioiellino danese però potrebbe anche agire come seconda punta, alle spalle dell'unica punta Baldé. A combattere per la titolarità sono anche Verre, Ramirez e Quagliarella, con Ranieri che pare intenzionato a risparmiare il numero 27 in vista del derby. In mezzo al campo cerniera Ekdal-Thorsby.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.