Fiorella, “commercialista e manager esperto in ristrutturazioni – si legge nel comunicato del club - avrà l’incarico di CRO (Chief Restructuring Officer), si è formato alla Bocconi di Milano e ha sviluppato una lunga esperienza in vari settori del campo finanziario. E’ iscritto all’Elenco degli Esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa della Camera di Commercio di Milano”. Fiorella procederà alla radicale ristrutturazione dei quadri e dei settori operativi del club e verosimilmente accenderà un faro anche sul piano di ristrutturazione del debito che è pronto ma non è stato ancora presentato al tribunale che dovrà omologarlo. Bosco esce dal cda ma è stato confermato nel ruolo di direttore operativo del club, “ruolo che tornerà a svolgere pienamente con mansioni, deleghe e rinnovata fiducia da parte della nuova proprietà”.(che durante l’assemblea era collegato da remoto),Ha definito l’ipotesi di vendita del ramo di azienda del settore femminile del club (che aveva rinunciato a disputare la serie A) e ancora non ha avuto riscontro sulla proposta dell’investitore di rilevare le Women, dalla prima squadra al settore giovanile versando oltre un milione di euro.(per il quale erano stati stanziati i soldi corrispondenti il 1° agosto scorso, permettendo il pagamento degli stipendi), realizzato finanziando la seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile di 30 milioni attraverso il quale il ticket Radrizzani-Manfredi aveva messo piede nella stanza dei bottoni del club. La prima tranche di 6 milioni aveva permesso ai manager di conquistare la maggioranza del club, relegando l’ex proprietario, Massimo Ferrero, al ruolo di azionista di minoranza, sebbene di una corposa minoranza, oltre il 49%.Nel frattempo si accrescerebbe l’indice di liquidità che permetterà al club di muoversi più agevolmente sul mercato, sempre tenendo presenti i paletti imposti dalle note vicende legate alla precedente gestione. Va precisato che non è necessaria convocare una nuova assemblea, essendo l’aumento di capitale già stato deliberato nella convocazione del 30 maggio scorso.che ha sancito la regolarità dell’acquisizione della maggioranza azionaria del club da parte del ticket Radrizzani-Manfredi. Gibelli ha “assolto” indirettamente anche l’operato di Massimo Ienca, allora ad unico di SSH (la controllante del club in mano ai Ferrero) che aveva dato via libera all’operazione di acquisizione del club.Il piano sta per essere presentato, scadrà il prossimo 6 ottobre e non è certo che l’omologa arrivi in tempo, a causa di qualche ritardo prodotto dalle vicissitudini giudiziarie che tormentano la Sampdoria. Sebbene queste vicende riguardino esclusivamente la vecchia proprietà e non tocchino affatto il nuovo management.