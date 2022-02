Senza Digos, senza scorta, né guardie del corpo. Marco Lanna non ha bisogno di sicurezza per girare a Genova, o immergersi tra i tifosi. La dimostrazione lampante si è avuta ieri, quando il nuovo presidente della Sampdoria si è ritrovato 'assediato', in senso buono, dai sostenitori blucerchiati, dopo aver fatto visita nel pomeriggio al Samp City in via XX Settembre.



Ovviamente, Lanna è stato sommerso dall'affetto di uomini, donne e giovanissimi in coda per acquistare i biglietti per la partita con l'Empoli. Quello del ritorno allo stadio è un tema molto caro al nuovo numero uno di Corte Lambruschini, tanto è vero che l'ex difensore si è fermato con ogni blucerchiato presente in coda per scattare foto e firmare autografi.



A tutti, Lanna hha ribadito lo stesso concetto. Ha chiesto ad ogni tifoso di essere sempre presente allo stadio, come già fatto nelle varie interviste rilasciate, in modo tale da trascinare la squadra ad una salvezza cruciale sul piano sportivo, ma anche su quello societario.