Audero 6: mai impegnato seriamente



Bereszynski 6: copre e spinge con ordine



Ferrari 6,5: chiude gli attacchi avversari con sistematicità



Colley 7: prova muscolosa del centrale doriano (dal 45’st Yoshida SV)



Murru 6: gli basta il compitino per fermare gli avversari (dal 40’st Vieira SV)



Candreva 6,5: la sua esperienza e qualità si fa sentire in campo (dal 26’st Quagliarella 7: entra e mette al servizio della squadra tutta la sua enorme qualità ed esperienza)



Ekdal 7: domina incontrastato davanti la difesa (dal 40’st Augello SV)



Thorsby 6,5: ovunque fisicamente a centrocampo ma anche in difesa quando serve



Sensi 6,5: qualità sulla trequarti a servizio della squadra (dal 26’st Rincon 6: buon ingresso in campo dell’ex Genoa)



Sabiri 7: suo il pressing su Maeenpa e l’assist per la rete dell’1-0 di Caputo



Caputo 7,5: segna due gol pesantissimi sfruttando gli errori avversari



All. Giampaolo 6,5: gliel’ha incartata benissimo al Venezia che l’ha francamente aiutato a trovare tre punti d’oro