Genoa-Sampdoria 0-1



Audero 6: nel primo tempo mette i brividi a compagni ed avversari con un’uscita a farfalle che per sua fortuna non ha conseguenze. Nella ripresa respinge a pugni chiusi una punizione di Criscito.



Thorsby 5,5: impacciato e indeciso sulla fascia viene puntualmente saltato da Pajac. Con l’uscita di Ekdal, Ranieri lo sposta in mediana dove dimostra si sentirsi molto più a suo agio.



Ferrari 6: annulla Pinamonti non facendogliela vedere praticamente mai. Rischia di macchiare una gara quasi perfetta spianando nel finale la strada a Sanabria che però non ne approfitta.



Colley 6,5: esteticamente non sarà bellissimo e a volte commette qualche sbavatura di troppo ma nel complesso è sempre puntuale nelle chiusure e negli anticipi.



Murru 6,5: mette il bavaglio a Ghiglione non concedendogli mai la possibilità di sfornare assist o di guadagnare il fondo.



Depaoli 6: gioca da esterno alto sulla linea dei centrocampisti, pensando più a contenere che non ad offendere.



Vieira 6: Doveri lo grazia alla mezzora risparmiandogli il secondo giallo nel giro di 4 minuti. Un’ingenuità che non ne condiziona il prosieguo di una gara in cui picchia e corre senza risparmiarsi.



Ekdal 6,5: gestisce la manovra blucerchiata con calma glaciale, senza farsi intimorire dal clima bollente del derby. Purtroppo per lui e per il Doria deve alzare bandiera bianca prima del riposo

(dal 46’ pt Murillo 6: va a prendere il posto dello spaesato Thorsby mettendo un tappo importante sulla corsia di destra)



Linetty 6,5: qualche spunto interessante privo però dell’acuto definitivo nel complesso di una gara ordinata e sufficiente. Almeno fino a quando Ghiglione non gli fa un regalo di Natale con dieci giorni d’anticipo che lui rigira immediatamente a Gabbiadini decidendo la sfida.



Ramirez 5,5: suo il primo spunto della gara, uno slalom in mezzo alla difesa rossoblù disinnescato con fatica dal Genoa. Si ripete ad inizio ripresa cercando il rigore ma trovando invece il cartellino per simulazione.

(dal 30’ st Caprari 6: dentro assieme a Gabbiadini, offre forze fresche all'attacco blucerchiato)



Quagliarella 5: continua il periodo-no dell’ex capocannoniere, ombra intristita del bomber di un anno fa. A conti fatti prende più calci che palloni.

(dal 30’ st Gabbiabini 7: fuori a sorpresa dall’undici titolare, Ranieri lo getta nella mischia nell’ultimo quarto d’ora e lui scarica tutta la sua rabbia nell’angolino basso alla destra di Radu)



All. C. Ranieri 6,5: gioca una gara accorta cercando di sfruttare l'episodio favorevole che si materializza nell'errore di Ghiglione. La decisione di tenere fuori Gabbiadini per lanciarlo soltanto nel finale spiazza i più ma in sintesi gli dà ragione permettendogli di confermarsi uomo-derby. Ma se la sua cura funziona il merito non può essere solo della Dea Bendata