Sassuolo-Sampdoria 1-2





Audero 7: almeno due paratone fondamentali nella ripresa, e il Sassuolo non riesce a trovare il pareggio.



Bereszynski 6: reduce da un Mondiale nobilitante, cerca di contenere in tutti i modi Laurienté. Ci riesce solo all’inizio, ma in ogni caso lo limita.



Nuytinck 5,5: giganteggia fino al fallo da rigore su Pinamonti. Un pestone di troppo.



Amione 6: mezzo voto in meno per quella ammonizione che gli farà saltare la prossima. Ma fa il Romero su Berardi per almeno un tempo, e serve il pallone del gol a Gabbiadini con una torre importante.



(26’ s.t. Murru 6: mantiene l’ordine dalla parte di Berardi)



Leris 6,5: specialista di intercetti per un giorno, fa la collezione dei passaggi orizzontali sbagliati dai centrocampisti del Sassuolo. La fascia è sua.



Vieira 6: niente Villar, si va per la sostanza. E la sostanza di Vieira si sente tutta.



Rincon 6: quanto mestiere? Jovanotti direbbe: “Tanto tanto tanto tanto tanto”.



Augello 7: partitone, con gran gol dal limite alla Tagliafico. Duello con Toljan vinto nettamente.



Verre 6: la sua posizione inquieta il play Henrique, che non riesce a scrollarselo di dosso. Vivace, gli è mancata solo l’imbucata.



(41’ s.t. Murillo s.v.)



Gabbiadini 7: il trascinatore dell’attacco blucerchiato, è l’uomo più pericoloso di Stankovic. Segna in rovesciata sulla spizzata di Amione il gol dell’uno a zero.



Lammers 6: i primi palloni li perde quasi tutti, poi però si vede qualche cenno d’intesa con Gabbiadini, e la Samp passa in vantaggio.



(26’ s.t. Montevago 5,5: fa in tempo a farsi ammonire. Combina poco altro, anche perché i compagni sono tutti di là dalla metà campo a difendere)



All. Stankovic 7: partita preparata benissimo dal tecnico serbo, che schiera un 3-4-1-2 molto bilanciato. Lo spirito non manca, si può costruire un altro girone di ritorno.