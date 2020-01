Si può ricevere in... premio Zlatan Ibrahimovic? Sì, se sei un giovane calciatore di belle speranze che sogna il calcio che conta e, come regalo in seguito ad un successo sportivo, ti ritrovi a San Siro per seguire il Milan dello svedese in Champions League. Il giocatore in questione è Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria che domenica si ritroverà di fronte proprio ai rossoneri che hanno appena annunciato l'ingaggio proprio di Ibra: "Sarà bellissimo iniziare il nuovo anno sfidando il Milan di... Ibra. Ricorderò per sempre quel 23 novembre 2011: avevo sedici anni, e quel giorno vidi la mia prima partita in Italia. Champions League, Milan Barcellona 2-3, Ibra giocava con i rossoneri e segnò anche uno splendido gol" ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. "Io ero giovane, ma quello era il premio,dato a me e ad altri nove compagni, per il successo nella Coca Cola Cup. In origine la nostra destinazione doveva essere Kiev, ma ricordo che poi il volo per l’Ucraina venne annullato, così fummo destinati a Milano. Fu qualcosa di incredibile, era la seconda volta che andavo via da casa".



Linetty qualche anno dopo si è tolto una bella soddisfazione, battendo proprio il Milan alla sua prima al Meazza: "Quando sono tornato da giocatore a Milano, nel primo anno con Giampaolo in panchina (5 febbraio 2017,n.d.r.), battemmo proprio i rossoneri con gol di Muriel su rigore. Quel giorno, appena entrato in campo, avevo guardato subito il terzo anello, dove ero stato nel 2011 da spettatore,in mezzo ai tifosi spagnoli. E penso che all’Epifania l’atmosfera sarà simile, stadio pieno e grande pubblico per la presenza di Ibra. Sarà emozionante".