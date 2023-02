La Sampdoria ha concluso la partita con il Monza letteralmente furiosa per la direzione di gara dell'arbitro Chiffi. La società, al triplice fischio, ha deciso il silenzio stampa mentre Stankovic aveva abbandonato la panchina prima del rigore per un forte mal di testa. Il malumore, però, era di tutta la società e sarebbe sfociato in una intensa discussione tra Antonio Romei e il direttore di gara.



Davanti allo stanzino degli arbitri il vicepresidente della Samp si sarebbe confrontato con toni accesi con Chiffi, che pare sia rimasto in silenzio. La discussione verteva non tanto sui tempi di recupero, anche perché l'arbitro aveva spiegato già in campo di averlo iniziato qualche secondo dopo, quanto sul metro di giudizio. Secondo la Samp, in mezzo al campo si sarebbero visti interventi simili a quello di Murru su Petagna, non sanzionati.



Già una volta la Samp aveva protestato per la clamorosa svista nel finale del match con l'Empoli. In quel caso, era stato il presidente Lanna a protestare davanti alle telecamere. Giova ricordare come in tale frangente sia Ferrero che Romei avessero, il giorno dopo, sconfessato e minimizzato la posizione assunta dal numero uno di Corte Lambruschini.