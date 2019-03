La cessione di Emiliano Viviano in estate si era rivelata un capitolo particolarmente doloroso per la Sampdoria e per l'estremo difensore. Il portiere non ha lasciato volentieri Genova, dove si era ambientato benissimo anche con la famiglia, e i blucerchiati hanno perso un giocatore di sicura affidabilità, che poi è stato sostituito con l'interessante Audero. Come se non bastasse, a rendere ancora meno riuscita l'operazione ci ha pensato lo Sporting Lisbona, la squadra che lo ha acquistato a giugno.



Il club portoghese ha subito cambiato allenatore, sollevando dall'incarico Mihajlovic - che aveva voluto Viviano - e per questo motivo il 'Bufalo' non è quasi mai sceso in campo con la maglia biancoverde. Per di più, la formazione di Lisbona non avrebbe saldato la prima rata del trasferimento del portiere. Recentemente lo Sporting ha versato una cifra legata al trasferimento di Bruno Fernandes, 200mila euro dovuti al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi, ma l'importo è decisamente irrisorio se paragonato alla prima tranche da 1 milione che i biancoverdi non hanno ancora pagato per Viviano. Nella stessa situazione per di più ci sarebbero anche il ​Vitória Guimarães per Raphinha e il Racing Avellaneda per Marcos Acuna. L'accordo tra la Samp e lo Sporting per la cessione di Viviano, concluso con il precedente presidente Bruno De Carvalho, prevedeva 2 milioni subito, al momento della firma, più altri due pagamenti a febbraio e a settembre. Per il momento però la storica squadra portoghese avrebbe pagato soltanto le somme relative allo stipendio del portiere. Ora che Viviano è tornato in Italia, alla Spal, gli oneri residui sono passati al club di Ferrara ma c'è ancora il problema relativo al versamento di quanto dovuto sino ad oggi a Ferrero. Secondo il quotidiano Record il Doria sarebbe a conoscenza dei problemi economici dello Sporting, e potrebbe decidere di rinegoziare l'accordo con la società di Lisbona come fatto anche ad esempio dal Racing.