Verso Napoli. La Sampdoria continua la preparazione in vista della gara del “San Paolo”. Al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” Eusebio Di Francesco ha potuto lavorare a pieno regime con tutti gli effettivi, meno Fabio Depaoli (individuale sul campo), Jakub Jankto (individuale rigenerativo), Gonzalo Maroni (percorso di recupero agonistico) e Ronaldo Vieira. L’inglese, squalificato per la gara contro gli azzurri, ha svolto un lavoro specifico di forza. Domani, venerdì, allenamento in mattinata e nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Capodichino. Per una scelta condivisa tra Presidente, Società ed Eusebio Di Francesco, al fine di indirizzare le attenzioni solo ed esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara di sabato, non è programmata l’abituale conferenza stampa della vigilia. Il tecnico sarà a disposizione dei media dopo la gara.