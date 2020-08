La stagione vissuta da Omar Colley con la maglia della Sampdoria è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi, ma nonostante ciò il difensore gambiano continua a godere di grande considerazione in chiave mercato, specialmente in Premier League. Il suo agente Cheikh Fall continua a ricevere numerosi sondaggi da oltremanica, anche perché il giocatore sarebbe ideale, per fisicità e stile di gioco, al calcio inglese.



Nei giorni scorsi si è parlato a lungo del Celtic, che però sarebbe una soluzione in questo momento secondaria, e del Newcastle, altra società fortemente interessata al giocatore. Alla lista delle pretendenti si sono aggiunte poi il Burnley e il Southampton, che con la Samp ha un canale piuttosto attivo (le dirigenze hanno trattato in passato Ramirez, Gabbiadini e Yoshida). Da ultimo è arrivato il West Ham, da sempre molto attento ai prodotti blucerchiati.



Per convincere Ferrero a cedere Colley, il prezzo di partenza si aggira attorno ai 15-16 milioni, anche perché il Doria a suo tempo aveva versato per il centrale circa 9 milioni al Genk per averlo. Probabilmente però da Corte Lambruschini potrebbero accettare anche una cifra leggermente inferiore rispetto alla richiesta iniziale.