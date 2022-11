Il momento complesso, l'intervista in cui Ferrero chiedeva una tregua ventilando la possibilità di tornare, e le tante difficoltà che sta vivendo la Sampdoria hanno messo in moto i tifosi blucerchiati. I sostenitori doriani, con un comunicato diramato alcuni giorni fa, si sono dati appuntamento a sabato prossimo, 26 novembre, sotto alla Gradinata Sud per una manifestazione di protesta.



Al centro della contestazione, tutti i protagonisti del dramma genovese: da Ferrero appunto, persona decisamente 'non gradita' (eufemismo) a Genova, passando per Edoardo Garrone, per arrivare fino ai calciatori e a chi cerca notorietà e fama approfittando della situazione 'a suon di articoli, dichiarazioni, comparsate virtuali'. L'appuntamento è stato fissato alle 18.30 sotto alla Sud, ancora da stabilire poi l'iter della giornata, qualcuno parla anche di un possibile corteo fin sotto la sede a Corte Lambruschini.



La Federclubs, la federazione dei club doriani, giovedì scorso ha organizzato anche un incontro con i rappresentanti dei Gruppi della Sud per pianificare al meglio l'incontro, anche dal punto di vista logistico. Diversi club fuori Genova si stanno organizzando per garantire partecipazione e adesione, proprio come se si trattasse di una trasferta, allestendo dei pullman appositi. In tanti poi arriveranno in treno o con mezzi propri, da ogni regione in rappresentanza del tifo doriano.