Jeison Murillo è a un passo dal dire addio alla Sampdoria. La notizia arriva dalla Turchia, in particolare da Hurriyet. Il difensore colombiano, infatti, è finito mel mirino del Galatasaray, che l'avrebbe convinto visto anche lo scarso minutaggio ottenuto a Marassi. Accordo di massima con la Sampdoria per un prestito con diritto di riscatto, ma il club di Ferrero, a sua volta a caccia di un difensore, avrebbe chiesto tempo prima di dare il via libera definitiva. Murillo, nelle intenzioni dei liguri, dovrebbe essere rimpiazzato da Lorenzo Tonelli, e manca ancora qualcosa per chiudere la trattativa col Napoli.