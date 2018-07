L'ultimatum della Sampdoria non ha sortito l'effetto sperato. I blucerchiati avevano lanciato una sorta di ultimo avviso alla Chapecoense, club propietario del cartellino dell'estremo difensore Jandrei. I biancoverdi dovevano far sapere a Corte Lambruschinise avevano accettato o meno la proposta per il portiere, ma dal Brasile non sarebbe arrivata alcuna risposta all'offerta da 2,5 milioni di euro formulata dal Doria, nonostante le pressioni dello stesso giocatore, che spingeva per il trasferimento a Genova.



Per questo motivo adesso secondo Sky Sport la Samp sarebbe tornata in maniera decisa su Emil Audero, portiere classe 1997 di proprietà della Juventus, ma prestato la scorsa stagione al Venezia. In questo caso a complicare la trattativa però potrebbe essere la volontà dei bianconeri di inserire un diritto di recompra sul giocatore, in modo tale da mantenere il controllo sul suo cartellino.