Due partite per decidere il suo futuro e quello della Sampdoria: il difensore Jeison Murillo avrà un'importante occasione da sfruttare al meglio nelle prossime gare che coinvolgeranno i blucerchiati. L'infortunio di Alex Ferrari sembrava spingere la Samp ad un movimento di mercato nel reparto, ma la dirigenza potrebbe optare anche per un'altra valutazione.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini valuteranno attentamente le prestazioni di Murillo nei prossimi due match. Se l'ex Inter e Valencia risponderà bene, la Samp potrà operare soltanto un innesto minore nel reparto. In caso contrario invece i blucerchiati dovranno tornare sul mercato offrendo a Ranieri un sostituto all'altezza di Ferrari, sino ad oggi titolare inamovibile.