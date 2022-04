Quando manca solo un allenamento alla partita con la Salernitana, aumentano in maniera significativa i dubbi sulla possibile convocazione di Sebastian Giovinco. L'attaccante della Sampdoria non ha smaltito il problema al polpaccio, ieri non si è allenato e quindi difficilmente prenderà parte al match del Ferraris. Situazione simile anche per l'altro arrivo di gennaio, Andrea Conti, anche lui probabilmente non inserito nell'elenco.



Chi potrebbe tornare, a mesi di distanza dall'ultima volta, è Mikkel Damsgaard. Il suo recupero prosegue bene, la condizione migliora e di conseguenza salgono anche le sue possibilità di essere chiamato da mister Giampaolo. Ovviamente, Damsgaard non scenderà in campo: la Samp non vuole rischiarlo, e il ragazzo classe 2000 non è ancora pronto. La sensazione però è che il danese sia ormai in procinto di tornare ad assaporare le emozioni di una partita vera.