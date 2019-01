Si sapeva che l'ingaggio di Walter Sabatini avrebbe aperto alla Sampdoria le strade del mercato brasiliano, in un terreno che il dirigente blucerchiato conosce a menadito e da cui spesso ha pescato con profitto. L'ultimo nome in ordine di tempo a circolare oltreoceano sarebbe quello di Andrey Ramos do Nascimiento, noto anche semplicemente come Andrey.



Si tratta di un centrocampista classe 1998 di proprietà del Vasco da Gama, considerato molto interessante. Stando al quotidiano brasiliano Globoesporte, la squadra bianconera - dove tra l'altro milita Maxi Lopez - avrebbe rifiutato una proposta da 5 milioni di euro proveniente da Genova per il calciatore. Il Vasco avrebbe respinto anche l'offerta del Bordeaux per il suo giocatore, potendo contare su una soluzione più interessante a livello economico, e sarebbe disposto a trattare soltanto per cifre superiori agli 8 milioni di euro.