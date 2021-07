In casa Sampdoria ci sarà una situazione ingarbugliata da sbrogliare quest’estate, e riguarda il caso del difensore Jeison Murillo. Il giocatore colombiano è rientraot a Genova dopo il prestito al Celta Vigo, e ora da Corte Lambruschini dovranno trovare una collocazione per il classe 1992, in esubero al Doria.



Secondo La Repubblica la destinazione spagnola è la più papabile, anche perché la Samp deve ancora finire di pagare il colombiano al Valencia. Ciò renderebbe il ritorno al Mestalla la soluzione più plausibile. Oltretutto, dalla Spagna un’indiscrezione relativa ad un’offerta già presentata e rifiutata dalla Sampdoria proprio per Murillo.