Sampdoria, non si sbloccano le cessioni: Askildsen dice no alla B tedesca, e Verre...

Lorenzo Montaldo

La Sampdoria, per operare in entrata, aveva messo in preventivo la cessione di alcuni giocatori dall'ingaggio pesante. E' il caso ad esempio di Valerio Verre, che però ha rifiutato tutte le piste proposte, anche perché gli interessamenti per l'ex Roma arrivavano dalla Turchia, e la sensazione è che il trequartista voglia rimanere a Genova, o comunque in Italia. A questo punto, difficilmente il numero 10 blucerchiato partirà, a meno di clamorose offerte dell'ultimo minuto a lui gradite.



Il Doria pensava di poter cedere anche Kristoffer Askildsen, ma le trattative per la partenza del centrocampista si sono arenate. Si era parlato di interessamenti esteri, in particolare dalla Turchia e dalla Spagna, nelle ultime ore però si era fatta strada la suggstione dell'Hansa Rostock, in Serie B tedesca. La soluzione è stata rifiutata dal norvegese, e ciò ha complicato i piani della Samp perché la cessione di La Gumina non ha avuto grande impatto sulle casse. La Samp comunque resta fiduciosa di poter perfezionare qualche cessione nelle prossime ore.