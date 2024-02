Sampdoria, accordo con la Roma: arriva Darboe

Lorenzo Montaldo

I paletti e la necessità di operare a saldo zero stanno notevolmente complicando i piani della Sampdoria, che però si sta muovendo sul mercato per regalare ad Andrea Pirlo alcuni rinforzi. Il metodo più immediato è quello di andare a prendere degli 'esuberi' da squadre di categoria superiore, in prestito secco e con l'ingaggio interamente a carico della società proprietaria del cartellino. La strategia ha funzionato con Alvarez del Sassuolo, e ora il Doria ha ripetuto lo stesso schema con la Roma: nelle prossime ore a Genova infatti arriverà Ebrima Darboe.



Mezz'ala, classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Roma, qualche anno fa la sua storia era circolata ovunque, al momento del suo esordio in Serie A con la maglia del club capitolino. Arrivato in Italia a 14 anni, con il sogno di diventare giocatore, il ragazzo di Bakoteh è riuscito a coronare il suo sogno e a calcare i campi della massima divisione italiana. L'anno scorso però Darboe non ha mai trovato spazio con Mourinho, a causa di un infortunio e conseguente operazione che lo hanno tenuto a lungo fuori dal campo.



In estate, il ragazzo si è trasferito in prestito al LASK, in Austria, ma dopo 9 presenze tra campionato e coppe il giocatore -reduce dalla Coppa d'Africa - ha deciso di tornare in Italia. Si è mossa quindi la Sampdoria, che con un blitz a sorpresa ha concluso l'operazione. Darboe arriverà a Genova in prestito secco dalla Roma, che pagherà per intero il suo ingaggio.