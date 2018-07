Pedro Obiang ha voglia di tornare in Italia, e più precisamente a Genova, sponda Sampdoria. La Liguria ha adottato il centrocampista spagnolo da giovanissimo, lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta, e ora sarebbe pronta a riabbracciarlo come perno del centrocampo della squadra di Giampaolo. La situazione di mercato però resta piuttosto ingarbugliata, e bisognerà sciogliere alcuni nodi prima di riportare l'ex numero 14 blucerchiato in Serie A.



Innanzitutto il West Ham, club proprietario del cartellino, non sembra pienamente convinto di cedere il suo giocatore. Per convincere gli inglesi servirebbe un'offerta corposa da circa 12 milioni di euro, unita al desiderio di Obiang di lasciare la Premier. La volontà del centrocampista di salutare gli Hammers per la Samp c'è, al momento però manca ancora la proposta ufficiale da parte del club di Corte Lambruschini.



Ieri infatti secondo Il Secolo XIX il West Ham si aspettava un'offerta da parte della Samp, offerta che però sino al tardo pomeriggio non era ancora stata recapitata nella sede londinese della società. Saranno decisivi i prossimi giorni, con il Doria che comunque valuta anche altre opzioni per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti.



La Samp accoglie Defrel. Ieri Ferrero e Sabatini hanno incontrato l’agente dell’attaccante francese e chiuso la trattativa coi giallorossi per un prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto a 18. Tra domani e giovedì il giocatore è atteso in Liguria anche dal d.s. Osti per le visite mediche e la firma, prima di raggiungere i compagni in ritiro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa un profilo gradito al tecnico Giampaolo è Tonelli, in uscita dal Napoli.