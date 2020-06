Ci sono alcuni giocatori della Sampdoria che devono stare più attenti degli altri nel dosare energie e forza degli interventi. Con la ripresa della Serie A, infatti, tornano d'attualità le possibili sanzioni disciplinari, mentre i giocatori a rischio tra le fila dei blucerchiati attualmente sono cinque. Si tratta di Alex Ferrari, che continua il suo iter riabilitativo, ma pure di Omar Colley, Nicola Murru, Karol Linetty e Jakub Jankto.



Il centrale gambiano è arrivato a 9 cartellini in stagione. Al prossimo, scatterà il turno di stop. Murru invece era già in diffida, era stato espulso per somma di ammonizioni contro la Fiorentina saltando il Verona, ma rimanendo in diffida. Attenzione anche a Linetty e Jankto, due che non lesinano entrate decise e convinte. Non ancora in diffida, ma a rischio, pure Vieira, arrivato a otto gialli.