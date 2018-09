La grande gioia in casa Sampdoria dopo il successo sul Frosinone è venata anche da un po' di preoccupazione costante per quella che è la situazione di Walter Sabatini, ricoverato da parecchi giorni a Roma per alcuni problemi polmonari accusati nella notte di venerdì 7 settembre.



Marco Giampaolo ha dedicato il successo in ciociaria al suo dirigente, ma l'apprensione che vela l'ambiente blucerchiato secondo Il Secolo XIX sarebbe dovuta anche alla frenata del miglioramento registrato nei giorni scorsi in merito alle condizioni di Sabatini. Il quadro clinico al momento sarebbe stabile, ma le prossime ore saranno decisive. I medici procederanno con ulteriori verifiche, fondamentali per stabilire la condizione del paziente, e proveranno a rimuovere nuovamente i tubi che attualmente lo aiutano nella respirazione.