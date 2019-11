I nomi diffusi per l'attacco della Sampdoria, complice anche la sosta per le nazionali, sono in gran parte già noti ai tifosi blucerchiati. Il calciatore più plausibile attualmente sarebbe il 'Figliol Prodigo' Martins Eder. L'italo- brasiliano in Cina guadagna tantissimo, ma avrebbe già mandato segnali alla Samp per un possibile trasferimento a Genova. Nel mirino doriano sarebbe finito anche Moise Kean, che però secondo Sampnews24.com ha tante pretendenti e soprattutto suscita qualche perplessità a livello caratteriale.



In queste ore sta pure circolando a Genova il nome di un altro calciatore per il reparto avanzato della Sampdoria, ossia quello di Musa Barrow, attaccante classe 1998 di proprietà dell'Atalanta. Il giovane giocatore gambiano piacerebbe a Corte Lambruschini, ma gli uomini mercato genovesi dovrebbero prima superare anche la concorrenza di varie società, tra cui Bologna e Parma.