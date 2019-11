La sosta consentirà alla Sampdoria di recuperare alcuni calciatori molto importanti nel suo scacchiere tattico. Un'assenza che i blucerchiati hanno sicuramente accusato, almeno sino ad oggi, è quella di Karol Linetty, infortunatosi ad inizio stagione e ormai in procinto di rientrare.



Si era ipotizzato un suo impiego già contro Spal o Atalanta, ma alla fine Ranieri ha deciso di non rischiarlo, concedendogli ancora qualche allenamento per tornare perfettamente in condizione. Questa mattina la Samp è tornata a lavorare al Mugnaini dopo tre giorni di riposo, e tanti tifosi presenti si sono sincerati con Linetty delle sue condizioni fisiche. Secondo Sampnews24.com, il centrocampista polacco avrebbe risposto con un semplice "Sto bene" ai sostenitori blucerchiati che gli chiedevano informazioni sulle sue condizioni di salute. Non sarebbe escluso un suo impiego addirittura da titolare per la prossima sfida, quella con l'Udinese.