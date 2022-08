Caccia all'esterno offensivo per i blucerchiati. I nomi che circolano a Genova per la Sampdoria sono sempre parecchi, e uno dei possibili obiettivi di Corte Lambruschini è Adam Ounas, del Napoli. L'attaccante è in uscita dalla società azzurra, piace molto alla dirigenza doriana ma ci sono parecchi ostacoli.



Il principale nodo riguarda la formula del trasferimento, perché Ounas è in scadenza a giugno, quindi il Napoli non potrebbe prestarlo, a meno che il club di De Laurentiis non decida prima di rinnovare il suo contratto. Andrebbe poi trovata anche la quadra sullo stipendio del franco-algerino, attualmente troppo alto per la società genovese.