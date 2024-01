Sampdoria, Panada e Lemina non convincono: cessione congelata, ma i blucerchiati li lasceranno partire

La Sampdoria deve fare cassa, e cedere qualche giocatore per poter completare operazioni in entrata. I blucerchiati però si trovano in una situazione delicata: i tanti infortuni hanno ridotto all'osso le alternative per Pirlo, e lasciar partire qualcuno in questo momento è estremamente complesso.



Secondo La Repubblica, questo avrebbe bloccato anche le possibili uscite di Noha Lemina (classe 2005 del PSG, 15 minuti in Serie B) e Simone Panada (2002 di proprietà dell'Atalanta con 3 presenze per mezz'ora totale). I due giovani però non hanno convinto, e sono sempre sul mercato, pronti a lasciare Genova.