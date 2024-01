Sampdoria, per la difesa resta viva un'idea dal Milan

La, in piena emergenza per quanto riguarda la difesa, a breve dovrebbe assicurarsi le prestazioni dell'ex Atalanta, Fiorentina e Valencia Piccini . L'ingaggio del giocatore a parametro zero però potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto. Nonostante le difficoltà economiche ed un indice di liquidità ancora praticamente nullo infatti i blucerchiati starebbero sondando alcune piste percorribili a basso costo. Una conduce al, e ad un giocatore che sta trovando poco spazio sino a qui, MarcoIl difensore centrale, classe 2002, è arrivato in estate in rossonero dall'Argentina ma sino ad oggi ha trovatopochissimo spazionella squadra di Pioli. L'idea sarebbe quella di farlo andare a giocare in prestito, per ora su di lui si sono mosse tante società di Serie B dama avrebbeper il momento tutte queste destinazioni. Pellegrino potrebbe aprire al massimo ad un prestito in Seconda Divisione spagnola, dove si sarebbe mosso ilLe ultime ore di mercato, però, spesso consegnano sorprese e secondo Il Secolo XIX la Samp potrebbe fare un nuovoper convincere il calciatore. L'idea dello staff dirigenziale doriano sarebbe quella di replicare con il Milan l'operazione fatta con il Sassuolo per Alvarez: i blucerchiati potrebbero proporre un, in modo tale da non incidere sull'indice di liquidità.