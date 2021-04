A livello dirigenziale, nella prossima stagione la Sampdoria dovrà riorganizzare anche il settore giovanile, specialmente in caso di separazione da Osti e Pecini. Qui in scadenza oltretutto c'è anche il tecnico della Primavera, Felice Tufano. Comunque, per riprogrammare l'Accademy blucerchiata, Massimo Ferrero starebbe pensando ad un nome di sua fiducia, ossia Italo Calvarese.



Romano, amico di lunga data del Viperetta, Calvarese era l'orafo della famiglia Ferrero, portato 4 anni fa a Corte Lambruschini dal patron doriano e oggi responsabile del progetto Next Generation. Calvarese, scrive Il Secolo XIX, potrebbe essere affiancato da Fabio Papagni, già responsabile scouting della Prima Squadra nel 2018-2019, mentre sullo sfondo resta la candidatura di Christian Puggioni, che ha già avuto contatti con Ferrero e Calvarese.