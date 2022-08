Dopo il vertice di mercato andato in scena ieri a Genova, la Sampdoria sembra aver prodotto l'identikit del giocatore da affidare a Giampaolo. I blucerchiati vogliono una mezz'ala tecnica e il sogno di Romei è il ritorno a Genova di Dennis Praet.



Il centrocampista belga non sta trovando spazio con il Leicester, e la squadra inglese potrebbe decidere di prestarlo al termine del mercato. Su Praet è forte la concorrenza del Torino, che lo rivorrebbe. Più indietro per la Samp c'è Harry Winks del Tottenham, che non ha richieste dalla Premier.