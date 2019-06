Tante voci attorno a Dennis Praet, dato come sicuro partente tra le fila della Sampdoria. Il numero 10 belga, di proprietà dei blucerchiati e valutato circa 25 milioni dal club di Corte Lambruschini, è stato accostato con insistenza al Milan, specialmente in caso di approdo di mister Giampaolo in rossonero.



Un interesse, quello del Milan, che Praet commenta così a Het Laatste Nieuws: "Ho letto la notizia, ma finché sono solo voci…". Una risposta a metà, che però tradisce l'ambizione del belga di approdare in una più importante della Samp: "Ho sempre detto che il mio sogno è di fare un passo in avanti" conferma il numero 10 blucerchiato. "Se fosse una buona soluzione per la Sampdoria, gradirei andare in una big dei quattro principali campionati europei".



Su Praet si erano mosse alcune società inglesi, in particolare l'Arsenal che vorrebbe ricomporre a centrocampo la coppia con Torreira, ma in passato il calciatore era stato seguito anche dal Newcastle. In Italia l'ex Anderlecht era stato seguito dalla Juventus, in Spagna lo aveva monitorato il Siviglia.