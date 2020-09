La Sampdoria prosegue il suo pressing su Antonio Candreva. L'obiettivo blucerchiato è quello di aumentare la pericolosità sui tiri da fuori, fondamentale che storicamente difetta ai doriani, e pure sui cross. L'ex Lazio, in questo senso, sarebbe l'innesto perfetto per Ranieri. A proposito di Ranieri, lo stesso tecnico blucerchiato avrebbe chiamato l'esterno dell'Inter per convincerlo ad accettare la proposta doriana, così come ha fatto anche lo stesso Ferrero.



Ieri sera si è diffusa la voce dell'accordo ormai raggiunto tra giocatore e club blucerchiato, ma secondo Il Secolo XIX Candreva starebbe nicchiando avendo sul piatto anche altri interessamenti, ad esempio quello della Fiorentina e dell'Atalanta. Stando al quotidiano però il giocatore nerazzurro starebbe guardando con interesse anche al Napoli, con la pista azzurra che potrebbe tornare di attualità in caso di cessioni importanti sugli esterni.