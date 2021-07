La Sampdoria, nella prossima stagione, dovrà consegnare a Roberto D’Aversa una formazione presumibilmente molto trasformata. Un cambio, ad esempio, potrebbe avvenire anche in difesa, specialmente in caso di partenza di uno dei centrali. La società blucerchiata, infatti, si sta muovendo per un difensore di proprietà dell’Hellas Verona, ossia Koray Günter.



Il giocatore turco, ex Genoa, è in uscita dalla società gialloblù e potrebbe suscitare l’interesse del probabile nuovo ds Faggiano. Su Günter però secondo Calciohellas.it avrebbe già mosso i primi passi un’altra società di Serie A, ossia il Sassuolo.