La Sampdoria, in vista con la partita di San Siro, avversario il Milan, sarà chiamata ad una vera e propria rivoluzione in difesa. L'assenza di Ferrari comporterà uno slittamento al centro di Murillo, che contro la Juventus era stato impiegato a destra, ma contemporaneamente aprirà un vuoto sulla fascia destra. Depaoli non sta ancora bene, e il Doria spera di recuperare Bereszynski, sottoposto ad operazione chirurgia il 20 novembre in Polonia.



Ieri il terzino è tornato per la prima volta a lavorare sul campo, le sue condizioni fanno ben sperare ma nei recuperi da infortuni del genere la prudenza è sempre una componente da tenere sempre presente. Inoltre pare difficile che Bereszynski, dopo quasi due mesi di stop, abbia nelle gambe tutti e novanta i minuti. E' quindi probabile che nel ruolo possa essere adattato Thorsby, anche considerando la grande abbondanza a centrocampo.