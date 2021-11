Il ballottaggio, per l'attacco della Sampdoria in ottica Bologna, tra Francesco Caputo e Fabio Quagliarella era già stato vinto dal numero 10 blucerchiato. Sarà l'ex Sassuolo a scendere in campo dal primo minuto con Manolo Gabbiadini. In realtà però non si tratterà esclusivamente di una scelta tecnica, ma anche di una 'necessità'.



Secondo Il Secolo XIX durante la rifinitura Fabio Quagliarella ha accusato una brutta botta alla coscia, e le sue condizioni verranno valutate dopo la sgambata pre Bologna di questa mattina. Il giocatore però è a forte dubbio, e potrebbe rimanere in panchina per tutta la gara.