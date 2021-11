Il capitano dellaFabionon fa drammi. Secondo il numero 27 blucerchiato, il momento è complesso, ma non si tratta di un ostacolo insormontabile: “Un quadro molto chiaro. Un normale momento di difficoltà. Dopo il Torino ci siamo confrontati con la società e il mister, abbiamo condiviso il bisogno di tranquillità. L’eccessiva tensione non porta mai benefici, si rema tutti dalla stessa parte, consapevoli che c’è bisogno di ottenere dei risultati positivi. E che il tempo è dalla nostra parte, il campionato è ancora lungo” ha detto a Il Secolo XIX., penso siano pesanti per tutti” aggiunge Quagliarella. “Però Adesso è proprio la misura che dà un segnale forte sulla nostra situazione. Ti fa pensare. Non è bello stare in giro così, non tornare dalle proprie famiglie dopo l’allenamento. Ti fa riflettere su determinati valori, il rispetto della maglia che indossi. Ti sprona a fare un reset personali.Il clima negativo è normale conseguenza degli ultimi risultati negativi. Nel calcio funziona che se vinci sei forte e bello, se perdi sei scarso e brutto. Non conosco una formula vincente per superare momenti come questi. Personalmente preferisco isolarmi, non leggere e non ascoltare niente. Ma vale anche per i momenti di euforia, perché in un attimo arrivano le mazzate. E l’isolamento è anche la mia risposta a chi mi chiede un consiglio. In queste situazioni possiamo aiutarci sostanzialmente solo tra noi, società, mister, squadra. E contare sulla fortuna di avere dei tifosi eccezionali che ci spingono per tutti i 90 minuti”.Il problema leadership, secondo Quagliarella, non esiste:Ai più giovani bisogna fare capire per quale club stiano giocando. Di coltivare l’amor proprio e la passione per esercitare questa bella professione, mettendo a disposizione della Sampdoria tutto quanto si ha. Se ognuno pensa al suo orticello è un casino.Che la cultura del lavoro c’è. Che siamo con l’allenatore. Che c’è la voglia di andare oltre. Anche se l’alzare l’asticella non basta se non diventiamo più furbi a leggere certe situazioni. E poi se continuiamo a sbagliare cose elementari in campo le responsabilità sono le nostre, non dell’allenatore. Siamo incazzati, ma lucidi e consapevoli”.Stando a Quagliarella, non è un problema di mancanza di personalità: “Tutti vogliamo fare bene, tutti quando si perde rosichiamo. Avere personalità vuol dire che durante la partita si deve urlare? Ognuno di noi, io per primo, può e deve migliorare. E dare tutto se stesso per farlo. Questo per me è l’unico parametro concreto che riconduca alla personalità. Partita con il Torino? Non è stato un bel vedere, lo sappiamo. Non si possono prendere tre gol così e giocare così. Bisogna essere più cattivi agonisticamente. Non si può andare sempre in svantaggio. Ci stiamo lavorando. Deve diventare un grande problema per gli avversari segnare alla Sampdoria. E Torino il punto più basso della nostra stagione. Un monito”.Quagliarella sottolinea il rapporto con D’Aversa: “Il mister è un uomo di calcio. Ne conosce perfettamente le dinamiche. Come ognuno di noi, siamo tutti adulti e vaccinati.. Visto che dopo il Bologna c’è anche la sosta di 15 giorni un risultato positivo cambierebbe l’inerzia dello spirito, nella squadra e nell’ambiente. Sarà un crocevia”.Non è un momento esaltante neppure per l’attaccante: “Sotto il profilo esclusivamente realizzativo è negativo. Però io analizzo sempre tutto a 360°, dopo tanti anni ormai so bene quali sono le mie colpe e quali non lo sono. Se si prendono troppi gol non è colpa della difesa, se si segna poco non è colpa dell’attacco. Abbiamo bisogno di compattezza e collaborazione. Cercare di non prendere così tanti gol e di mettere gli attaccanti in condizioni migliori per concludere.. Lui aveva le sue idee, noi non siamo riusciti a seguirlo. Questo è uno di quei momenti di difficoltà che possono capitare durante una stagione. Per me sbagliato enfatizzarlo. Farlo diventare una tragedia. Certo non va sottovalutato o minimizzato, c’è l’urgenza di risultati e di una risposta forte. È ben chiaro a tutti”