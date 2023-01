ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport: "Ritirarmi dopo l'ultimo infortunio? Ci ho pensato per più di un attimo., ma non avrei mai voluto che finisse così a causa di un infortunio. Mi dicevo: cavolo, devo chiudere in questo modo? Era questo che mi faceva star male, più del dolore al ginocchio.C'era la delusione di non poter dare una mano alla squadra in un momento così difficile. Per il resto, oltre alla morte, io ho un'unica altra certezza- "Certo non pensavo di arrivare tanto avanti con l'età, ci sono arrivato grazie al fatto di non averci mai pensato. Non ho mai fatto programmi a lunga scadenza, ho vissuto il calcio anno dopo anno. A un certo punto mi andavano benissimo i rinnovi annuali, ogni stagione era una scommessa con me stesso e alla fine facevo il resoconto. Io faccio tutto quello che fa la squadra, in settimana non salto una seduta., sotto tutti i punti di vista. Certo, per dare qualcosa in campo ho bisogno di giocare e di sentire la fiducia.- "Due anni fain campo mi ha chiesto se continuassi a giocare, ci siamo risposti entrambi di sì. Io gli ho detto che tanto, se prendono uno forte, ce lo mettono al fianco e non al nostro posto. Con questo andazzo,mi ha detto che aveva deciso di disintossicarsi dal calcio per uno o due anni, invece dopo qualche mese era già a fare il corso da allenatore".