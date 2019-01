Buone anche se parziali notizie arrivano per la Sampdoria dalla doppia seduta di allenamento di oggi. Ecco il report pubblicato dal sito ufficiale.



Nel corso della mattinata la squadra è stata divisa a gruppi per reparti e sottoposta ad esercitazioni di forza e trasformazione tattica sul campo; nel pomeriggio attivazione tecnica e partita a tema su rettangolo da gioco ridotto.



Percorsi individuali per Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski (piscina al mattino, campo al pomeriggio). Sessione di preparazione al rientro in gruppo per Gastón Ramírez, nuovamente a Bogliasco come da programma. Domani, mercoledì, c’è in agenda una seduta pomeridiana.