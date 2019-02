La Sampdoria si è rimessa al lavoro a Bogliasco. Come di consueto alla ripresa degli allenamenti i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi: seduta rigenerante per i giocatori più impiegati nella sfida contro il Cagliari e allenamento completo per tutti gli altri disponibili. Programmi individuali specifici per Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Nicola Murru e Gastón Ramírez.