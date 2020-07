L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha dichiarato in vista della prossima trasferta di campionato a Parma: "Questa partita è fondamentale perché potrebbe dirci che siamo salvi. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che il più sia già fatto: non abbiamo fatto nulla, dobbiamo ancora salvarci e se non restiamo sul pezzo non siamo una squadra".



"Domenica alle 17.15 mi auguro faccia un pochino fresco, magari un po' di pioggia che rinfreschi l'aria perché l'orario non è semplice. Voglio il massimo della concentrazione, siamo una squadra che deve essere sempre concentrata per fare buone partite. Peraltro ho visto tutte le ultime gare del Parma: ha perso le ultime quattro, è vero, ma ad eccezione di Milano, dove pure ha creato ottime occasioni, sempre con un gol di scarto e lottando, pressando. Sarà una partita molto difficile".