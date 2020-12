Claudio Ranieri ha indicato alla dirigenza della Sampdoria la sua priorità per il mercato di gennaio, conti permettendo. Si tratta di un centravanti, potente e abile nel gioco aereo, da inserire per completare il reparto avanzato. La sua preferenza si indirizza a Fernando Llorente, in uscita da Napoli e già trattato in estate.



Ferrero in persona si starebbe occupando dell’affare Llorente insieme all’agente dello spagnolo, ma l’ingaggio pesante sembra frenare le quotazioni dell’affare. Altro nome sul taccuino della dirigenza è quello di Patrik Cutrone, attualmente in prestito dalla Fiorentina al Wolverhampton, e -che probabilmente non sarà riscattato dai viola, scrive Il Secolo XIX.