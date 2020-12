All'improvviso, in casaè deflagrato il caso Candreva . La notizia della non convocazione dell'esterno ex Inter aveva subito fatto pensare ad un problema importante, nonostante qualcuno cercasse di illudersi per una normale turnazione. In realtà, il problema sembra più profondo e parte da più lontano.Nella ricostruzione fatta da Il Secolo XIX, ad esempio, emerge come tra ieri e l'altro ieri Ranieri abbia, per chiarire il nervosismo dell'esterno. Il numero 87 però avrebbe dato due volte buca al tecnico, che avrebbe affrontato così il calciatore direttamente nella saletta riunioni del Mugnaini, di fronte alla squadra, facendo presente a Candreva di essersi sentito mancare di rispetto e allontanandolo dalla squadra. Candreva quindi èQuesto vuol dire che nei prossimi giorni Candreva non si allenerà con il gruppo. I dubbi di Candreva, scrive il quotidiano, nascerebbero sullaUn comportamento non tollerato da Ranieri, che pretende molto dal punto di vista comportamentale dai giocatori più esperti.