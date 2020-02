Nei piani della Sampdoria, l'attuale stagione doveva essere quella della definitiva consacrazione di alcuni calciatori acquistati nelle precedenti sessioni di mercato, e ancora in attesa di essere lanciati nel calcio ad alti livelli. I profili monitorati con attenzione da Corte Lambruschini erano ad esempio quelli di Emil Audero, Ronaldo Vieira, Federico Bonazzoli e Gianluca Caprari, peraltro già ceduto.



In realtà, fa notare Il Secolo XIX, l'impellente obiettivo della salvezza ha cambiato i piani della Sampdoria. Claudio Ranieri, in maniera molto pragmatica, si sta affidando ai calciatori più esperti, tanto è vero che a Torino l'età media dei blucerchiati è stata la più alta dell'intera stagione, con 27,9 anni. Non era la prima volta che accadeva in questo campionato: era già successo in un'altra partita cruciale, quella con il Sassuolo. Anche in quel caso, Ranieri si era affidato all'esperienza, e ha replicato la scelta per la trasferta contro i granata.



Le plusvalenze dovranno quindi aspettare: l'obiettivo adesso è quello di evitare la retrocessione, che rappresenterebbe un vero e proprio baratro per la Samp. Ai giovani si penserà in futuro.