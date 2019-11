Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Spal: "E' stata una partita sofferta, nel primo tempo soffrivamo Reca a destra. Nella ripresa abbiamo fatto quello che avevo chiesto. Loro sono stati pericolosi su palle inattive e contropiedi, ma noi abbiamo tirato di più. La vittoria è segnale che la squadra non molla".



SULLA TRANQUILLITA' - "Non si poteva andare contro ai ragazzi, altrimenti si affossano. Bisogna dargli fiducia. I giovani? E' un messaggio alla squadra, in questo momento ho bisogno di tutti. Ho preferito giocare con due punte".



SU QUAGLIARELLA - "Aveva un problema all'adduttore, ha riposato. Gabbiadini, Bonazzoli e Caprari mi sono piaciuti".