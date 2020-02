Claudio Ranieri vaglia un piano anti Verona. Lunedì sera la sua Sampdoria affronterà la squadra di Juric, e il mister blucerchiato sta già lavorando ora a quelle che sono le contromisure da adottare per battere i gialloblù. Ieri, durante l'allenamento a Bogliasco, l'allenatore ha catechizzato i suoi durante la partitella undici contro undici: "Palla sempre in avanti, perché così dobbiamo giocare lunedì sera. So che non è sempre possibile, in quel caso la passiamo sì all’indietro, però un controllo e via, subito in avanti" sono le indicazioni di Ranieri, riportate da Il Secolo XIX.



"Dobbiamo fare così – ha aggiunto il mister – altrimenti ci mettono in difficoltà. Evitare il tempo di gioco in più, il controllo in più, il fraseggio orizzontale, evitare di restare 'schiacciati' nella propria metà campo. Situazioni che possono favorire la tattica della squadra di Juric".