Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato a DAZN il pareggio ottenuto per 2-2 contro lo Spezia: "Abbiamo giocato bene a sprazzi. La partita è stata strana. Abbiamo avuto il dominio del gioco ma senza trovare il gol e loro ci hanno puniti in contropiede. Sono contento della reazione dopo i gol subiti. I due gol presi erano evitabili, forse un calo di concentrazione. Siamo stati ingenui ma va bene. Adesso chiudiamo al meglio il campionato cercando di andare a vincere a Udine e a Parma".



TREQUARTISTA - “Oggi con qualche assenza era l'unico modulo che potevamo usare per contrapporci allo Spezia. La squadra mi è piaciuta, così come i ragazzi che sono subentrati. Negli allenamenti chiedo ai ragazzi di giocare velocemente, oggi tenevamo troppo palla e davano loro la possibilità di organizzarsi".



VITTORIA - “Si, eravamo concentrati. Volevamo vincere ma è arrivato un pareggio. Faccio i complimenti allo Spezia”.