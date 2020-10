Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa: "Domani sera giochiamo a Firenze e non abbiamo ancora neanche un punto in classifica. Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene sia nella prima che nella seconda giornata. La Fiorentina si è rinforzata molto ma andremo lì determinati a fare risultato. Alla fine del campionato scorso avevamo acquisito una grande convinzione e una grande organizzazione di squadra, dobbiamo tornare quelli. Al primo posto vengono gli obiettivi della squadra, poi quelli del singolo. Devo riportare la squadra al centro del nostro progetto".



Come sta la squadra?

"Il gruppo sta bene, sono contento, gli allenamenti sono gli stessi dell'anno scorso, vedere le sedute e poi le partite mi dà fastidio, ancora non riusciamo a esternare le nostre qualità".



Cosa pensa dei viola?

"La Fiorentina è un avversario difficile, ha vinto col Torino e stava vincendo con l'Inter fino a pochi minuti dalla fine. Hanno un potenziale offensivo immenso, mancherà probabilmente Ribery ma la squadra è costruita bene e ha determinazione. Dovremo essere attenti".



Che ricordo ha di Iachini?

"Iachini è stato mio giocatore a Firenze, ho un grande ricordo. Ha sempre pensato alla squadra, con grinta e motore che davano energia in tutti i sensi. Riesce a farlo anche da allenatore".



Pensa al mercato?

"Sono arrivato Candreva e Keita, per fortuna sono gli ultimi giorni, ci saranno entrate e uscire ma metterò sempre in campo giocatori che possono dare il 100%".