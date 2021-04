La prossima stagione sembra particolarmente delicata e ricca di ribaltoni per la Sampdoria, specialmente a livello dirigenziale. Il presidente Ferrero infatti starebbe proseguendo il casting per i volti nuovi del campionato 2021-2022, a partire dall'allenatore passando per il direttore sportivo, il responsabile dello scouting, e pure attraverso la figura di un nuovo direttore generale.



Il Secolo XIX racconta nel dettaglio il 'cerchio magico' di Ferrero, composto da un gruppo di consiglieri con cui il Viperetta si raffronta per prendere le sue decisioni. Si comincia dai procuratori, in particolare da Giampiero Pocetta e Paolo Busardò, per arrivare agli allenatori (Mihajlovic) e ai presidenti, specificatamente quello del Pescara Sebastiani. Ovviamente poi Ferrero si relazione anche con il commercialista Vidal e pure con una ristretta cerchia di amici fidati e di lunga data, con cui prende decisioni particolarmente delicate.